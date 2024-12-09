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Марамзин Степан Давыдович (ФИО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Марамзин Степан Давыдович (ФИО - ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11913
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
18.07.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
18.07.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Марамзина Мария Степановна (ФИО - ?)
Отец умерш. - Марамзин Степан Давыдович (ФИО - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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