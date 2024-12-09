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Утина Мария Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Утина Мария Михайловна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11900
Роль персоны
Умерш.
Дата события
29.06.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
29.06.1922
Возраст (месяцев)
1,5
Причина смерти
желуд.кишечное заболевание
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Утина Мария Михайловна
Отец умерш. - Утин Михаил Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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