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Горшкова Гликерия Елисеевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Горшкова Гликерия Елисеевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11896
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.06.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
26.06.1922
Возраст (лет)
55
Причина смерти
истощение
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Горшкова Гликерия Елисеевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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