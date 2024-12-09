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Зайцева Евдокия Мамонтовна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцева Евдокия Мамонтовна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11893
Роль персоны
Умерш.
Дата события
21.06.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
21.06.1922
Возраст (лет)
11
Причина смерти
голод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зайцев Иван Мамонтович
Умерш. - Зайцева Евдокия Мамонтовна
Умерш. - Зайцева Екатерина Мамонтовна
Отец умерш. - Зайцев Мамомнт Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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