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Родионова Мария Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Родионова Мария Андреевна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11889
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
17.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
17.05.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Родионов Василий Степанович
Мать умерш. - Родионова Мария Андреевна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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