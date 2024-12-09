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Куница Павел Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Куница Павел Стефанович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11877
Роль персоны
Умерш.
Дата события
24.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Гродненская губерния,Слонимский уезд Рожанская вол. д. Куляпья
Дата смерти
24.05.1922
Возраст (лет)
38
Причина смерти
дизентерия, истощение
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Куница Павел Стефанович, гражданин (Гродненская губерния,Слонимский уезд Рожанская вол. д. Куляпья)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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