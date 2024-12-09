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(Симбирцев Иван Николаевич)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
(Симбирцев Иван Николаевич)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11876
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
20.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
20.05.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Симбирцева Зоя Ивановна
Отец умерш. - (Симбирцев Иван Николаевич), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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