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Грамс Татьяна Тарасовна (Грамсова)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Грамс Татьяна Тарасовна (Грамсова)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11866
Роль персоны
Умерш.
Дата события
10.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
10.05.1922
Возраст (лет)
110
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Грамс Татьяна Тарасовна (Грамсова), вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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