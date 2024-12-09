Девкин Иван (незак. ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДевкин Иван (незак. ?)

Девкин Иван (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Девкин Иван (незак. ?)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11865
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
07.05.1922
Возраст (лет)
15
Причина смерти
дизентерия
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Девкин Иван (незак. ?)
Мать умерш. - Девкина Анфиса Никоновна, жена гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.