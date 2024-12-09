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Девкина Анфиса Никоновна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Девкина Анфиса Никоновна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11865
Роль персоны
Мать умерш.
Дата события
07.05.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
07.05.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Девкин Иван (незак. ?)
Мать умерш. - Девкина Анфиса Никоновна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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