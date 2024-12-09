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Лаптева Александра Григорьевна (1 жена)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Лаптева Александра Григорьевна (1 жена)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11851
Роль персоны
Умерш.
Дата события
26.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
26.04.1922
Возраст (лет)
49
Причина смерти
паралич
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Лаптева Александра Григорьевна (1 жена)
Муж умерш. - Лаптев Андрей Матвеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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