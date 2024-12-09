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Юдин Василий ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Юдин Василий ????
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11847
Роль персоны
Отец
Дата события
24.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата крещения
24.04.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Юдин Иван Васильевич
Отец - Юдин Василий ????, гражданин (Мясникова Казарма д.)
Мать - Юдина Александра Степановна
Воспр. - Козин Василий Николаевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Чевардина Мария Георгиевна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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