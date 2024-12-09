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Балыкина Агафья ????

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Балыкина Агафья ????
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11837
Роль персоны
Умерш.
Дата события
17.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Артисское с. ?
Дата смерти
17.04.1922
Возраст (лет)
80
Причина смерти
старость
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Балыкина Агафья ????, вдова гражданина (Артисское с. ?)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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