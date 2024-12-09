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Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович)
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11829
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
11.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
11.04.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Скарлыгина Александра Алексеевна
Отец умерш. - Скарлыгин Алексей Иосифович (Осипович), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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