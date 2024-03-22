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Зубаков Василий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зубаков Василий Григорьевич
Тип записи
о смерти
Номер записи
11822
Роль персоны
Умерш.
Дата события
07.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
07.04.1922
Возраст (лет)
44
Причина смерти
голод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Зубаков Василий Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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