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Масленников Петр Иванович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Петр Иванович
Тип записи
о рождении
Номер записи
11818
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.04.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
05.04.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Махрова Ирина Алексеевна
Отец - Махров Алексей Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Махрова Варвара Ивановна
Воспр. - Масленников Петр Иванович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Махрова Анастасия Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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