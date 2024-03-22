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Чевардина Мария Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Чевардина Мария Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер записи
11811
Роль персоны
Мать
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Мать - Чевардина Мария Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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