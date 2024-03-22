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Масленникова Мария Михайловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленникова Мария Михайловна
Тип записи
о смерти
Номер записи
11803
Роль персоны
Мать умерш.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
вдова гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата смерти
(27).03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Масленникова Степанида Федоровна
Мать умерш. - Масленникова Мария Михайловна, вдова гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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