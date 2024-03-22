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Комлев Иван Ефимович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Комлев Иван Ефимович
Тип записи
о смерти
Номер записи
11791
Роль персоны
Отец умерш.
Дата события
08.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Мясникова Казарма д.
Дата смерти
08.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Комлев Григорий Иванович
Отец умерш. - Комлев Иван Ефимович, гражданин (Мясникова Казарма д.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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