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Бабинцев Андрей Прокопьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Бабинцев Андрей Прокопьевич
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11780
Роль персоны
Умерш.
Дата события
09.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
????
Дата смерти
09.03.1922
Причина смерти
истощение
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Бабинцев Андрей Прокопьевич, гражданин (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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