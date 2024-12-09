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Шашкова Антонина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Шашкова Антонина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11774
Роль персоны
Мать
Дата события
02.03.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
02.03.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Шашкова Антонина Александровна
Отец - Шашков Александр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Шашкова Антонина Ивановна
Воспр. - Кузнецова Евдокия Кузьминична, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Скарлыгин Федор Иванович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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