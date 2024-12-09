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Волкова Елена Степановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Волкова Елена Степановна
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11770
Роль персоны
Умерш.
Дата события
25.02.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата смерти
25.02.1922
Возраст (месяцев)
6
Причина смерти
младен ?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Волкова Елена Степановна
Отец умерш. - Волков Степан Алексеевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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