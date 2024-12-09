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Гонин Иван Никифорович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гонин Иван Никифорович
Тип записи
о смерти
Номер в справочнике
11769
Роль персоны
Муж умерш.
Дата события
25.02.1922
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Благовещенский завод
Дата смерти
25.02.1922
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Умерш. - Гонина Мария Федоровна (1 жена)
Муж умерш. - Гонин Иван Никифорович, гражданин (Благовещенский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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