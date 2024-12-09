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Барматин Константин Васильевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Барматин Константин Васильевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11768
Роль персоны
Отец
Дата события
26.12.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.12.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Барматин Леонид Константинович
Отец - Барматин Константин Васильевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Барматина Пелагея Александровна
Воспр. - Егорова Галина Михайловна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Морин георгий Николаевич (Ф - ?), гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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