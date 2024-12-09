Соловов Федор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловов Федор Стефанович

Соловов Федор Стефанович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Соловов Федор Стефанович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11767
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.10.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
ст. Симская
Дата крещения
08.10.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Соловов Валентин Иванович
Отец - Соловов Иван Стефанович, гражданин (ст. Симская)
Мать - Соловова Александра Петровна
Воспр. - Соловов Федор Стефанович, гражданин (ст. Симская)
Воспр. - Соловова Марина Пантелеймоновна, жена гражданина
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.