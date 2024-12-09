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???? Александра Семеновна (ФО - ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
???? Александра Семеновна (ФО - ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11764
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Елена Павловна
Отец - Кузнецов Павел Лаврентьевич, гражданин (????)
Мать - Кузнецова Мария Стефановна
Воспр. - ???? Александра Семеновна (ФО - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сынков Иван Григорьевич (Ф - ?), гражданин (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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