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Кузнецова Мария Стефановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кузнецова Мария Стефановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11764
Роль персоны
Мать
Дата события
26.06.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.06.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Кузнецова Елена Павловна
Отец - Кузнецов Павел Лаврентьевич, гражданин (????)
Мать - Кузнецова Мария Стефановна
Воспр. - ???? Александра Семеновна (ФО - ?), жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Сынков Иван Григорьевич (Ф - ?), гражданин (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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