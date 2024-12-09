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Белкина Вера Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Белкина Вера Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11762
Роль персоны
Воспр.
Дата события
13.02.1921
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
Н.П. приписки кратко
????
Дата крещения
13.02.1921
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Крещен. - Мартемьянова Галина Федоровна, дочь гражданина (Казанская губерния, г. Чистополь)
Воспр. - Белкина Вера Ивановна, (????)
Воспр. - Фролов Петр Иванович, (????)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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