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Хорькова Мария Павловна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорькова Мария Павловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11760
Роль персоны
Воспр.
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
23.11.192?
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцова Вера Ивановна
Отец - Рубцов Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рубцова Анна Васильевна
Воспр. - Тимаков Павел Петрович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Хорькова Мария Павловна, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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