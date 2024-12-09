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Маврин Григорий Тимофеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Маврин Григорий Тимофеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11759
Роль персоны
Отец
Дата события
13.12.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Твердышева Казарма д. ?
Дата крещения
13.12.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Маврина Нина Григорьевна
Отец - Маврин Григорий Тимофеевич, гражданин (Твердышева Казарма д. ?)
Мать - Маврина Прасковья Александровна
Воспр. - Оссовская Евдокия Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Петр Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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