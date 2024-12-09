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Хорьков Павел Яковлевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Хорьков Павел Яковлевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11758
Роль персоны
Воспр.
Дата события
31.07.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
31.07.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Хорькова Раиса Васильевна
Отец - Хорьков Василий Яковлевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Хорькова Мария Павловна
Воспр. - Рубцова Анна Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Хорьков Павел Яковлевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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