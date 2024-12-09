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Зайцев Владимир (незак.)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Владимир (незак.)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11757
Роль персоны
Урожд.
Дата события
10.03.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
10.03.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Владимир (незак.)
Мать - Зайцева Мария Капитоновна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Гузаков Петр Федорович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Харчевникова Антонина Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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