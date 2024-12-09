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Нечаева Клавдия Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Нечаева Клавдия Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11756
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
дочь гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
26.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Воронова Мария Емельяновна
Отец - Воронов Емельян Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Воронова Надежда Ивановна
Воспр. - Нечаева Клавдия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пупков Павел Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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