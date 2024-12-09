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Воронова Надежда Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Воронова Надежда Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11756
Роль персоны
Мать
Дата события
26.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Воронова Мария Емельяновна
Отец - Воронов Емельян Семенович, гражданин (Симский завод)
Мать - Воронова Надежда Ивановна
Воспр. - Нечаева Клавдия Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пупков Павел Николаевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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