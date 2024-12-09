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Прохоров Павел Петрович

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Прохоров Павел Петрович
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11755
Роль персоны
Урожд.
Дата события
26.01.1920
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
26.01.1920
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Прохоров Павел Петрович
Отец - Прохоров Петр Дмитриевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Прохорова Пелагея Илларионовна
Воспр. - Беляева Александра Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Чекмарев Василий Романович, гражданин (Булгаково с.)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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