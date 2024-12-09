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Ширшова Пелагея Васильевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Ширшова Пелагея Васильевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11751
Роль персоны
Мать
Дата события
24.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
24.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Ширшов Петр Семенович
Отец - Ширшов Семен Петрович, гражданин (Симский завод)
Мать - Ширшова Пелагея Васильевна
Воспр. - Ширшов Анатолий Семенович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Ширшова Вера Семеновна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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