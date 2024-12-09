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Зайцев Василий Григорьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Зайцев Василий Григорьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11750
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Зайцев Василий Григорьевич
Отец - Зайцев Григорий Андреевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Зайцева Ольга Ивановна
Воспр. - Булатова Мария Александровна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Зайцев Василий Петрович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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