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Гудкова Анна Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Гудкова Анна Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11749
Роль персоны
Мать
Дата события
21.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
21.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Гудкова Клавдия Ивановна
Отец - Гудков Иван Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Гудкова Анна Ивановна
Воспр. - Разстегняева Зоя Васильевна (Растегняева), дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Трякшин Андрей Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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