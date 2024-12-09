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Масленников Николай Афанасьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Масленников Николай Афанасьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11748
Роль персоны
Отец
Дата события
20.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
20.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Масленников Василий Николаевич
Отец - Масленников Николай Афанасьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Масленникова Елена Ивановна
Воспр. - Масленников Павел Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Удалова Прасковья Ивановна, жена гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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