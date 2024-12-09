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Козлова Зоя Александровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Козлова Зоя Александровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11747
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
18.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Козлова Зоя Александровна
Отец - Козлов Александр Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Козлова Татьяна Алексеевна
Воспр. - Пашков Иван Алексеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Пашкова Надежда Алексеевна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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