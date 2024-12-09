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Мальков Андрей Прокофьевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мальков Андрей Прокофьевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11746
Роль персоны
Отец
Дата события
15.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
15.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мальков Алексей Андреевич
Отец - Мальков Андрей Прокофьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Малькова Прасковья Филипповна
Воспр. - Карякина Татьяна Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Мальков Георгий Прокофьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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