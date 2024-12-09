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Беляева Анна Андреевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Беляева Анна Андреевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11745
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Беляева Анна Андреевна
Отец - Беляев Андрей Андреевич
Мать - Беляева Анна Матвеевна
Воспр. - Беляева Александра Андреевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Разстегняев Борис Григорьевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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