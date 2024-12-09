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Базунова Анна Петровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Базунова Анна Петровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11744
Роль персоны
Мать
Дата события
14.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Базунов Николай Михайлович
Отец - Базунов Михаил Иванович, гражданин (Симский завод)
Мать - Базунова Анна Петровна
Воспр. - Базунов Петр Михайлович, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Базунова Прасковья Ивановна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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