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Назарова Марина Ивановна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Назарова Марина Ивановна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11743
Роль персоны
Мать
Дата события
14.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Назарова Варвара Сергеевна
Отец - Назаров Сергей Григорьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Назарова Марина Ивановна
Воспр. - Назарова Александра Алексеевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Усков Петр Андреевич, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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