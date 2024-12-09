Китаев Николай (незак. ?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКитаев Николай (незак. ?)

Китаев Николай (незак. ?)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Китаев Николай (незак. ?)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11742
Роль персоны
Урожд.
Дата события
14.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
14.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Китаев Николай (незак. ?)
Мать - Китаева Клавдия Ивановна, вдова гражданина (Симский завод)
Воспр. - Волков Алексей Матвеевич, гражданин (Симский завод)
Воспр. - Китаева ???? Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.