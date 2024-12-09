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Жеребина Мария Федоровна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Жеребина Мария Федоровна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11741
Роль персоны
Мать
Дата события
13.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Жеребин Павел Михайлович
Отец - Жеребин Михаил Михйлович(1 ?), гражданин (Симский завод)
Мать - Жеребина Мария Федоровна
Воспр. - Жеребин Михаил Михайлович(2 ?), гражданин (Симский завод)
Воспр. - Купцова Клавдия Федоровна, дочь гражданина (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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