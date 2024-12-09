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Мачин Николай Дмитриевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Мачин Николай Дмитриевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11740
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Дата крещения
13.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Мачин Николай Дмитриевич
Отец - Мачин Дмитрий Игнатьевич, гражданин (Симский завод)
Мать - Мачина Матрона Петровна
Воспр. - Мачина Екатерина Дмитриевна, дочь гражданина (Симский завод)
Воспр. - Пьянов Георгий Иванович, гражданин (Симский завод)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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