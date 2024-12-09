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Малышев Иван Матвеевич

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Малышев Иван Матвеевич
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11739
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Рубцова Валентина Ивановна
Отец - Рубцов Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Рубцова Анна Дмитриевна
Воспр. - Заварзина Евфросиния Дмитриевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Малышев Иван Матвеевич, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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