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???? (Елена ?) Георгиевна

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
???? (Елена ?) Георгиевна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11738
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
жена гражданина
Н.П. приписки кратко
Симский завод
Дата крещения
12.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Комлев Александр Дмитриевич
Отец - Комлев Дмитрий Павлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Комлева Клавдия Георгиевна
Воспр. - ???? (Елена ?) Георгиевна, жена гражданина (Симский завод)
Воспр. - Комлев Иван Павлович, гражданин (Симский завод)
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Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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