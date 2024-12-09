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Кутейницын Павел (Лаврентьевич ??)

Из справочника
Метрические книги Симского завода за 1900-1926 годы
ФИО
Кутейницын Павел (Лаврентьевич ??)
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
11737
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.12.1919
Приход
Дмитриевская ц.
Губерния прихода
Уфимская губерния
Уезд прихода
Уфимский уезд
Место прихода
Симский завод
Статус персоны
гражданин
Н.П. приписки кратко
Рязанская губерния,Касимовский уезд с. Шостье
Дата крещения
12.12.1919
Архивный код
ОГАЧО (Челябинск), ф.И-226,оп.23,д.86,87
Полная запись
Урожд. - Марамзин Александр Иванович
Отец - Марамзин Иван Михайлович, гражданин (Симский завод)
Мать - Марамзина Евдокия ????
Воспр. - Кутейницын Павел (Лаврентьевич ??), гражданин (Рязанская губерния,Касимовский уезд с. Шостье)
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Источник
Индексация данных проведена Айдаром Ахтариевым (команда familio.org)

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